حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط الشرطة بمنطقة التجمع.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم "م. ك" عاطل، انتحل صفة ضابط الشرطة، وأقر بتخوفه من الإيقاف والتفتيش باللجنة المرورية بسبب انتهاء رخصة تجديد سيارته، فانتحل صفة ضابط الشرطة لمحاولة المرور من اللجنة المرورية التى قامت بإيقافه بدائرة القسم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطل بانتحال صفة ضباط شرطة محاولًا عدم التفتيش باللجنة المرورية، وعدم الاطلاع على رخصة السيارة، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.