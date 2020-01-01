شاهد.. 3 قصائد شعرية للأردنية مها العتوم بـ«الأعلى للثقافة»
السبت 18/يوليه/2020 - 08:03 م
حسام الضمرانىطباعة
عرضت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة 3 قصائد للشاعرة الأردنية مها العتوم بعنوان: "تصرفات غريبة - أرق باختصار - عن الحب" السبت، وذلك في إطار فعاليات برنامج "كل يوم شاعر" الذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".
يشرف على «كل يوم شاعر» الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، فيما يتابع الدكتور محمد أبو الفضل بدران، مقرر لجنة الشعر بالمجلس البرنامج الثقافي. شاهد
يشرف على «كل يوم شاعر» الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، فيما يتابع الدكتور محمد أبو الفضل بدران، مقرر لجنة الشعر بالمجلس البرنامج الثقافي. شاهد