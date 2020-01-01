«التعاون الإسلامي» تشيد بجهود الدول الأعضاء في مواجهة كورونا

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالجهود التي بَذلتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة جائحة كورونا المستجد.وقال العثيمين، خلال رئاسته، السبت، جلسة بعنوان "جهود مميزة للدول الإسلامية في التعامل مع جائحة كورونا"، وذلك ضمن جلسات مؤتمر "فقه الطوارئ: معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يومي 18 و19 يوليو 2020، بالتنسيق المتواصل بين الأمانة العامة للمنظمة والبلدان الإسلامية فيما يختص بمواجهة جائحة فيروس كورونا كان على مختلف الأصعدة السياسية والصحية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية والثقافية.كما أشاد العثيمين، بالقرار الصائب والمتوازن الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بشأن حج هذا العام، حيث حافظت المملكة على استمرار الشعيرة مع مراعاة الصحة العامة للمسلمين.