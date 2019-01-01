«بترومنت» تتحول لقلعة صناعات بترولية: 294 مليون جنيه أرباحًا خلال 2019



تحولت شركة «بترومنت» خلال ٣ سنوات ونصف السنة من شركة صيانة بترولية إلى قلعة الصناعة البترولية فى مصر، لتنافس بأعمالها كبرى الشركات المحلية والعالمية، بفضل إدارة الدكتور نائل درويش، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، منذ فبراير ٢٠١٧.

وأصبحت شركة «بترومنت» تنافس الشركات العالمية خارج مصر فى العديد من الدول العربية والأجنبية لتتبوأ مكانة دولية فى مصر والخارج، ودليل على ذلك ما حققته خلال عام ٢٠١٩، طبقًا لمؤشرات الشركة التى أظهرت طفرة وقفزة هائلة فى التعاقدات والإيرادات، والتى وصلت إلى نحو ٢.٠٢٥ مليار جنيه مقارنة بقيمة ١.٦٠٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨.

وحققت الشركة خلال عام ٢٠١٩ مجمل ربح ٢٩٤ مليون جنيه مقارنة بقيمة ٢٢٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨، ليصل ما حققته الشركة خلال ٦ سنوات ماضية، هى فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة، إلى نحو ٨ مليارات جنيه من الإيرادات، والتى تضاعفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد تولى «درويش» مجلس إدارتها.

وتعد أهم عقود المشروعات والصيانة مع شركات البترول المحلية والعالمية عقد الصيانة الشاملة مع شركة «إيبروم»، وعقد أعمال الصيانة الشاملة لمشروع تطوير حقل «ظهر» لصالح شركة «بتروبل»، وأعمال الصيانة الشاملة ٢٠١٩٢٠٢٢ لصالح شركة إيثيدكو، وإنشاء عدد «٢» مستودع سقف عائم لتخزين الخام سعة ١٠٠٠٠ م٣ «قطر ٢٠ مترًا وارتفاع ١٥ مترًا»، وعدد «١» مستودع سقف ثابت لتخزين مياه الإطفاء سعة ٢٠٠٠ م٣ «قطر ٢٠ مترًا وارتفاع ١٠ أمتار محطة قارين- منطقة التبين ٢٠١٨» لصالح شركة أنابيب البترول، وأعمال توريد وتركيب وتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء محطة التبريد المركزى بالقرية الذكية- المرحلة الثانية، لصالح شركة «جاس كول».

وتضم تصنيع وتوريد وتركيب عدد «٢» برج لنزع الكلوريدات ٢٠١٨ لصالح شركة إيلاب، وعقد خدمات توريد عمالة مع إيبروم لأعمال الصيانة بمشروع الشركة المصرية للتكرير، وإحلال وتجديد صهريج رقم «١٦» سولار سعة ١٠٠٠٠ م٣، وصهريجين رقمى «٣٫٥» سمر ديزيل سعة ٨٥ م٣، وبعض الأعمال الأخرى بمستودع بنى سويف لصالح شركة التعاون للبترول، وأعمال الصيانة الشاملة لصهاريج سعات مختلفة بحقول سيناء لصالح الشركة العامة للبترول.

كما وقّعت «بترومنت» العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية، منها اتفاقية تعاون مع شركة إيمرسون العالمية، خلال مؤتمر «إيجبس ٢٠١٩»، فى مجال عدادات الشحن الحديثة المتكاملة بنظام تحكم كامل، وبنظام تسليم على المفتاح، بما يتضمن جميع أعمال التصميمات والدراسات الهندسية، والتوريد والتركيب والتشغيل بنظام تسليم المفتاح، وذلك لتطوير المنظومة الحالية للشحن، التى لا تعمل بنظام تحكم كامل وتفتقد للكفاءة المطلوبة.

كما وقّعت «بترومنت»، خلال «إيجبس ٢٠٢٠»، نحو ٦ اتفاقيات تعاون وعقود جديدة مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروعات كبرى فى مصر، من بينها اتفاقية مع شركة «ميدتاب»، فى أعمال صيانة الخطوط والمستودعات بمواقع الشركة، واتفاقية مع شركة «ميجاواتس» العالمية، التى تعمل لأول مرة فى مشروعات متنوعة فى مصر، وهى متخصصة فى لف المواتير المضادة للانفجار، وذلك باستثمارات حوالى مليون دولار خلال السنة الأولى من المشروع تزيد تدريجيًا.

كما وقّعت اتفاقية مع مستثمرى جنوب السودان، لفتح آفاق جديدة بالدولة الشقيقة فى مجالات الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء والبترول والغاز، واتفاقية تشتمل على إسناد أعمال ميكانيكية وكهربائية لشركة «بترومنت» فى مشروعات شركة بتروجت السعودية، واتفاقية بإصدار أمر توريد من طرف «بترومنت» إلى شركة إيمرسون لتوريد وتشغيل ١٩ «ميترينج سكيد» لصالح شركة التعاون للبترول «موقع المكس»، فيما تتضمن الاتفاقية الأخيرة فى «إيجبس» التعاون فى مجال مشروعات وصيانة شركات قطاع الغاز والبترول والبتروكيماويات فى سلطنة عمان، مع شركة «مقشن» العمانية لخدمات النفط والغاز.

كما أسهمت «بترومنت» بمبادرة تصنيع بوابات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا ضمن الإجراءات التى اتخذتها وزارة البترول لحماية العاملين بجميع شركات البترول، والتى يتم تصنيعها على أعلى مستوى من الجودة طبقًا للمواصفات الفنية والمعمول بها عالميًا.

