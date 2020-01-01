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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«واديكو» تحقق أرباحًا بـ15 مليون جنيه خلال عام واحد

السبت 18/يوليه/2020 - 07:52 م
شركة الوادى الجديد
شركة الوادى الجديد للثروات المعدنية
سيد إبراهيم
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حققت شركة الوادى الجديد للثروات المعدنية والطفلة الزيتية «واديكو»، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة الدكتور أيمن الساعى، الرئيس السابق لهيئة الثروة المعدنية، طفرة غير مسبوقة من حيث الإنتاج والإيرادات فى معظم الخامات التى تعمل من خلالها الشركة، من أهمها خام الفوسفات، رغم انخفاض سعر الدولار بالنسبة للتصدير، وانخفاض أسعار الفوسفات العالمية والمحلية، وارتفاع تكاليف الإنتاج كعوامل مؤثرة فى صافى الربح.
وتطور العائد الاستثمارى للشركة بأكثر من ١٢٢٪ عن الأعوام السابقة، فى طفرة غير مسبوقة، فى ظل الدعم الكامل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن خلال خطة التطوير والتحديث التى يشهدها قطاع التعدين فى مصر.
وتقدر الكميات المستخرجة من خام الفوسفات الخشن، من مواقع امتياز الشركة منذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٩، بما يقرب من ٢.٦ مليون طن، وحقق عام ٢٠١٩ أكثر الكميات استخراجًا، بنحو ٨٢٠ ألفًا و٣٠٠ طن، فيما قدرت كميات خام الفوسفات الناعم بعد التكسير بأكثر من ١.٦ ألف طن خلال نفس الأعوام، منها ٤٣٥ ألفًا و٧٧٣ طنًا فى عام ٢٠١٩.
وارتفعت مبيعات خام الفوسفات خلال السنوات الست الماضية إلى نحو ١.٣ مليون طن، منها ٤٥٢ ألفًا و٥٧٦ طنًا فى ٢٠١٩ فقط، كما حققت صافى ربح بلغ خلال ٢٠١٩ نحو ١٥.٢٠٣ مليون جنيه، رغم انخفاض أسعار تصدير خام الفوسفات.

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