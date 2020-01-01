«رشيد» تنجح فى توصيل خط غاز من بئرين قبل الموعد المحدد بـ5 أشهر

استطاعت شركة رشيد للبترول خلال السنوات الست الماضية أن تسابق الزمن خاصة فى عمليات البحث والاستكشاف، بهدف زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى فى مناطق امتيازها، وكان ذلك بفضل جهود المهندس صبرى الشرقاوى، رئيس الشركة السابق، الذى أثبت نجاحه وقدرته فى الحفاظ على إنتاج الغاز، وجاء بعده المهندس شريف حسب الله، رئيس الشركة الحالى، ليستكمل المسيرة، فى إطار برنامج عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، تحت رعاية ودعم من المهندس طارق الملا، وزير البترول.

وأتمت شركة رشيد عمليات الحفر الخاصة بآبار المرحلة «التاسعة- ب» بالمياه العميقة بمنطقة امتياز غرب الدلتا، مع الالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية مما أدى إلى حصول الشركة على جائزة أفضل أداء للسلامة والصحة المهنية بقطاع البترول.

وحققت الشركة نسبة ١٠٠٪ من الإنتاج الأولى المستهدف بما يقارب ٥٠٠ مليون قدم مكعب غاز و١٣٥٠٠ برميل متكثفات يوميًا، مقترنًا بوفر أولى يعادل ٢٠٪ من الميزانية المخصصة للمشروع المقدرة بـ٧٩٢ مليون دولار أمريكى.

وعلى الرغم من هذه النسبة المرتفعة من توفير النفقات، فقد نجحت الشركة فى إضافة احتياطيات جديدة بتكلفة استثمارية منخفضة عن طريق استغلال آبار المرحلة «التاسعة- ب» فى استهداف طبقات استكشافية عميقة حاملة للغازات لأول مرة فى تاريخ الشركة.

وتضمن مشروع «المرحلة ٩ ب» سلسلة من النجاحات، مثل توصيل أول خط غاز من أول بئرين بطريقة آمنة قبل الموعد المحدد بـ٥ أشهر، بجانب الانتهاء من عمليات البدء فى مرحلتى الحفر والإنتاج البحرى اللتين أظهرتا نتائج غير متوقعة، والأداء القوى لقطاع Samson Far وFDS 5aipem بطريقة آمنة فى عام ٢٠١٨ باستخدام سفن بناء.

واستخدمت شركة رشيد للبترول «راشبتكو» أفضل وسائل ترشيد الإنفاق الرأسمالى لتوفير المصاريف الرأسمالية المتعلقة بالمنشآت والمصاريف التشغيلية.

