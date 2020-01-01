«العامة للبترول»: 4 اكتشافات جديدة.. و60 ألف برميل من حقول الزيت والغاز



حققت الشركة العامة للبترول، من أهم وكبرى شركات قطاع البترول المملوكة بالكامل للدولة، العديد من الإنجازات التى تضاف إلى رصيد القطاع خلال الفترة الماضية برئاسة المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعم متواصل من المهندس طارق الملا، وزير البترول. ففى عام ٢٠١٧ حققت الشركة ٤ اكتشافات بترولية جديدة، فى مناطق عملها بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، بإجمالى معدلات إنتاج يومى نحو ٤٧٠٠ برميل زيت خام و١٠.٨ مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وأسهمت فى إضافة مخزون واحتياطيات تقدر بنحو ١٧٣.٧ مليون برميل زيت خام و١٠٢.٤ مليار قدم مكعب غاز.

كما عملت الشركة فى عام ٢٠١٦-٢٠١٧ على خطة استكشاف وإنتاج وتنمية حقول الزيت والغاز لتعظيم الإنتاج والاحتياطيات لتحقيق معدلات إنتاج تصل إلى ٦٠ ألف برميل يوميًا وزيادة الاحتياطى القابل للاسترجاع، وكان من أهم قواعد التشغيل تحقيق عام كامل دون حوادث وخفض تكلفة البرميل بنسبة ١٠٪.

وكان أبرز الاكتشافات لعامى ٢٠١٦-٢٠١٧: كشف GG-833 وكشف جنوب شرق الحمد «S.E.HAMD» بخليج السويس وكشف شمال غرب رأس البحار بالصحراء الشرقية وكشف امتداد حقل «NES» بالصحراء الغربية، بإجمالى مخزون «أصلى ومؤكد ومحتمل» قدره ١٩٤.١ مليون برميل زيت مكافئ، بإجمالى احتياطى مؤكد ومحتمل ٤٣.٧ مليون برميل زيت مكافئ.

أما عن استثمارات اتفاقيات الخدمات الاستكشافية والإنتاجية، فجرى عقد عدد من اتفاقيات الخدمات الاستكشافية مع عدد من الشركات، منها «سيميتار وكويت إنيرجى ودبلن وميديتيرا إنيرجى»، ليبلغ إجمالى الاستثمارات نحو١١٠٤.٥ مليون دولار.

واستهلت الشركة أعمالها المبشرة فى ٢٠١٧-٢٠١٨، بمد اتفاقية حقول الشركة بالصحراء الشرقية، ثم تلاها العديد من الاكتشافات من أهمها حقول: «North Fanar» بمنطقة خليج السويس و«HNW» بقطاع H بمنطقة حقول الصحراء الشرقية، وRabul بقطاع H دبلن بمنطقة حقول الصحراء الشرقية، وSouth Kheir بمنطقة «أ»، وخزان «ARB» شرق «SWS» بمنطقة حقول الصحراء الغربية، و«ABU Sennan – ٢x» بمنطقة حقول الصحراء الغربية، إضافة لتغذية حقول الصحراء الشرقية من الشبكة القومية الموحدة للكهرباء مع هيئة كهرباء القناة، وشركة شنايدر إلكتريك باستثمارات ٥٠ مليون دولار.

أما عن الاستفادة من غازات حقل شقير بالتعاون مع الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز، فجرى استغلال وتعظيم القيمة المضافة للغاز المنتج المصاحب والطبيعى من الحقل، من خلال إنشاء محطة معالجة الغاز ورفع ضغطه وتدفيعها إلى تسهيلات الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز، وفصل منتج البيوتان والبروبان وتصديره وتدفيع الغاز المتبقى على الشبكة القومية، باستثمارات قدرها ٢٥ مليون دولار خلال ٣ سنوات، وجرى تشغيل المحطة فى ٩ مايو ٢٠١٨.

