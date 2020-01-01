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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«غازتك» تستحوذ على 47% من حجم سوق تحويل السيارات فى مصر

السبت 18/يوليه/2020 - 07:50 م
تحويل السيارات الي
تحويل السيارات الي غاز
سيد إبراهيم
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استطاعت شركة غازتك التابعة لوزارة البترول خلال الـ٦ سنوات الماضية أن تسهم بشكل كبير فى تنفيذ خطة الدولة القومية فى الاستفادة وتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة ودعم كامل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الذى أتاح لشركات تحويل السيارات للغاز فى مصر ومنها غازتك، برئاسة المهندس عبدالفتاح فرحات، كل السبل والتسهيلات الداعمة لتنفيذ خطة الدولة مع المتابعة المستمرة والإشراف الكامل.
ووصل إجمالى عدد السيارات التى قامت شركة غازتك بتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى إلى أكثر من ١٤٧ ألف سيارة، وذلك بحصة سوقية ٤٧٪ من حجم سوق تحويل السيارات فى مصر، والتى يبلغ عددها الإجمالى حاليًا ٣١٦ ألف سيارة، وذلك منذ منتصف التسعينيات وحتى نهاية مايو ٢٠٢٠.
كما يصل عدد مراكز تحويل السيارات التابعة للشركة لـ٣٦ مركزًا للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من إجمالى ٧٤ مركزًا ينتشر معظمها داخل محطات التموين بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات للتيسير على العملاء.
كما بلغ عدد السيارات المحولة فى عام ٢٠١٩ من خلال مراكز الشركة ٢٠ ألف سيارة مقابل ١١ ألف سيارة فى عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة ٨٠٪.
ويحقق استخدام الغاز الطبيعى للمواطن فى سيارته توفيرًا كبيرًا من فرق السعر بين البنزين والغاز الطبيعى يصل لنحو ١٢٠٠ جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين «٩٢»، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من التوفير الناتج عن استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من ٣ إلى ٦ أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى للبنزين قلت فترة الاسترداد.
وتقدم «غازتك» تسهيلات للعملاء فى سداد قيمة التحويل، وذلك من خلال أنظمة للتقسيط دون مقدم ودون فوائد، ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث «كهرباء- غاز- مياه»، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.
وقامت شركة غازتك بجهود كبيرة لتطوير شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعى، وتمتلك الشركة أكبر شبكة من محطات التموين بالغاز والتى ارتفع عددها من ٨٦ محطة فى عام ٢٠١٤ إلى ٩٣ محطة فى عام ٢٠١٩.
كما أولت الشركة أولوية كبيرة لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى نشر خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمنطقة الوجه القبلى، وقامت بإنشاء محطتين للتموين بالغاز فى بنى سويف، وتبعها افتتاح وتشغيل محطتين فى محافظة الفيوم، ثم محطات أخرى فى المنيا وسوهاج وأسوان وقنا، وجارٍ أيضًا إنشاء محطة فى محافظة الأقصر.

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