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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: لقاء السيسي مشايخ قبائل ليبيا أصاب أردوغان بـ«أرتكاريا»

السبت 18/يوليه/2020 - 07:49 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تراجع عن تصريحاته العنترية عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشايخ قبائل ليبيا.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لديها الشرعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بعد تفويض البرلمان والشعب الليبي.

وأردف موسى، أن لقاء الرئيس السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي أصاب أردوغان والميليشيات المسلحة بالأرتكاريا.

وتابع أن دخول القوات المسلحة إلى الأراضي الليبية يتطلب موافقة مجلس الأمن القومي والبرلمان، مؤكدا أن السيسي أكد، خلال لقائه المشايخ الليبية، أن الأمور ستتغير سواء عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، حيث ستتغير المعادلة حينها بشكل سريع.

واستطرد أن أردوغان، منذ شهر يتحدث عن دخول مدينة سرت الليبية، لكنه لم يفعل شيئا، مؤكدا أن مصر لن تسمح للميليشيات بالسيطرة على ليبيا، موضحا أن البنتاجون كشف عن أن أردوغان منح الإرهابيين الجنسية التركية مقابل الحرب في ليبيا.

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