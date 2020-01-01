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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الهيئة العامة للبترول تنجح فى الحفاظ على معدلات الإنتاج بـ295 اكتشافًا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:45 م
الهيئة العامة للبترول
الهيئة العامة للبترول
سيد إبراهيم
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نجحت الهيئة العامة للبترول فى الحفاظ على معدلات الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات، رغم التناقص الطبيعى فى الإنتاج، بـ٢٩٥ اكتشافًا بتروليًا جديدًا وباحتياطيـات قدرهـا نحو ٣٧١.٦ مليون برميل زيت ومتكثفات و٣٨ تريليون قدم مكعب غاز.
النجاح جاء بعد تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار فى المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام، فى الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء، وذلك فى إطار ما تبذله الهيئة من مجهودات لتنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة من خلال شركات القطاع التابعة لها.
ونجح الكيان الاقتصادى الأول فى مصر منذ ١٩٥٦ فى الوصول بمتوسط إنتاج مصر من الزيت الخام لنحو ٦٥٠ ألف برميل يوميًا.
وحقق قطاع البترول من خلال الهيئة ودعم وزير البترول نحو ١٩٧ كشفًا للزيت الخام و٩٨ كشفًا للغاز الطبيعى بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيات قدرها نحو ٣٧١.٦ مليون برميل زيت ومتكثفات، ونحو ٣٨ تريليون قدم مكعب غاز.

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