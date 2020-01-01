تنفيذ 59 قرار إزالة واسترداد 4 آلاف مترا ضمن الموجة الـ16 بالغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار إزالة كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بكافة مدن ومراكز المحافظة.وأوضح محافظ الغربية، أن مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والشرطة قامت بتنفيذ عدد 59 قرار إزالة على مساحة 4 آلاف و111 مترا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمركز زفتي.وأضاف الدكتور طارق رحمي أن أجمالي ما تم تنفيذه حتى اليوم السبت بلغ 274 حالة واسترداد 18 ألف و520 مترا منذ بدء تنفيذ الموجة الـ 16 في الثامن من الشهر الجارى، وأن المتبقي من المستهدف 117 حالة بإجمالي 31 ألف و976 مترا.