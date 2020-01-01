نشأت الديهي: أردوغان هولاكو العصر الحالي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لا تقبل أن تتورط في أي بلد، ونرسم لأنفسنا خارطة الدخول وخارطة الخروج.وأضاف، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "كان ممكن ندخل ليبيا من 3 سنوات، لكن لدينا رجل حكيم لم ينجر وليس لديه استعداد للتخلي عن الحنكة السياسية، مصر لديها رصيد من الصبر الاستيراتيجي تحدد كل خطوة تخطوها".وأردف: "مصر من أول يوم تحاول وتساعد وتشارك، كانت موجودة في الصخيرات وبرلين وموسكو والإمارات وفرنسا وإيطاليا في كل اللقاءات كانت داعمة لحوار، لكن من غير المقبول تحت أي ظرف السماح لإدارة ميليشاوية إرهابية، بالتواجد على حدودها".وتابع: "ليبيا كانت في طريقها للحل، لكن دخل عليهم أردوغان بأطماعه أفسد الحلول، أردوغان هو هولاكو هذا العصر داخل عاوز نفط سرت، فعل في ليبيا مثلما فعل في سوريا والعراق".