سميرة عبد العزيز تشارك في تحليل عرض «ليلتكم سعيدة»

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إنها سعيدة بالمشاركة في مبادرة وزارة الثقافة المصرية "اضحك فكر اعرف" مشيرة إلى أنها سوف تلتقي بالجمهور المصري يوم الخميس المقبل من خلال قناة وزارة الثقافة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك بعد العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة".وأضافت سميرة عبد العزيز، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها تحمست بشكل كبير للمشاركة في تحليل العرض عقب تقديمه من جانب المخرج خالد جلال وأبطال المسرحية، لافتة إلى أن الفكرة في الوقت الراهن والحالي الذي يمر به المسرح المصري جيدة وخاصة أن المسرح يمر بأزمات في العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت أن العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" هو إنتاج فرقة مسرح المواجهة بالتعاون مع فرقة المسرح القومي والبيت الفني للمسرح؛ مؤكدة أنها لم تتردد للحظة عندما تحدث معها المخرج سامح بسيوني مدير مسرح المواجهة والتجوال عن الفكرة.