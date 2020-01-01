البنك الدولي: على مجموعة العشرين بدء محادثات حول خفض ديون الدول الأشد فقرا

حث رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، اليوم السبت، على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا حتى نهاية 2021، وقال: إنه ينبغي لأعضاء المجموعة البدء في محادثات بشأن تخفيض ديون بعض الدول.وأبلغ مالباس، خلال اجتماع افتراضي لمسئولي المالية بمجموعة العشرين، أن بعض الدائنين الكبار لا يشاركون في مبادرة تجميد الديون بشكل كامل، مضيفا أنه ينبغي للدائنين من القطاع الخاص وقف جمع المدفوعات من الدول الأشد فقرا.وأضاف قائلا: أدعو مجموعة العشرين إلى فتح الباب أمام مشاورات بشأن تراكم الديون ذاتها والوسائل الفعالة لخفض صافي القيمة الحالية سواء للديون الثنائية والديون التجارية على الدول الأشد فقرا.