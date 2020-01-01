التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد.وقال رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، إنه من المقرر بدء الصرف يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجاري بدلًا من الصرف في المواعيد الاعتيادية والتي تبدأ من أول أغسطس حتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك من منافذ الهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالنسبة للمعاشات المحولة عليها إلى جانب ماكينات الصراف الآلية التابعة للبنوك.وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بوضع خطة الصرف التي تراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات من خطر العدوى بفيروس كورونا، عقب إعلان دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر ذي الحجة، هذا بجانب التنسيق مع المحافظين والمسئولين المعنيين بتنفيذ خطة الصرف بالتعاون مع الهيئة.وأوضح اللواء جمال عوض أنه من المقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة عملية صرف المعاشات وتذليل أي معوقات أمام عملية الصرف.