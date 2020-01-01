فلسطين: 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة لـ62

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن وفاة 4 فلسطينيين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بكورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس منذ صباح اليوم إلى 6.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الوفيات الأربع (40، و59، و69، و95 عاما) من السموع، ومدينة الخليل، وسعير، ودورا، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في فلسطين بالفيروس إلى 62 وفاة.