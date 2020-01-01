اللواء مصطفى عبد الفتاح مديرًا لأمن أسوان

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة التنقلات بالوزارة، والتي تضمنت تولى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وتعيين اللواء مصطفى عبد الفتاح حكمدار محافظة سوهاج، مديرا لأمن أسوان.كما تضمنت حركة التنقلات أيضًا، تعيين اللواء أحمد الراوي، رئيس مباحث مديرية أسيوط، مديرا لمباحث أسوان خلفا للواء وائل نصار والذي تولى منصب مدير مباحث أسيوط.كما تضمنت حركة التنقلات بوزارة الداخلية، اليوم تعيين اللواء عبد الله حلال حكمدار مديرية أمن أسوان، خلفًا للواء محمد خالد.