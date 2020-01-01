خالد الطوخى يكتب: دروس من الدكتورة سعاد

كانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حلمًا فى عقل وقلب مؤسستها الدكتورة سعاد كفافى، حلمًا كانت له مقدمات كثيرة، لكنه كان درة التاج كما يقولون، ولأنها كما يعرفها الجميع كانت قاهرة المستحيل، مستندة إلى كلمتى السر فى حياتها «الإرادة والتحدى»، فقد تحول الحلم على يديها إلى فكرة، ثم اجتهدت لتصوغ الفكرة وتحولها إلى واقع. فى يوليو ٢٠٠٤ توفيت الدكتورة سعاد كفافى.. تمر هذه الأيام ذكراها السادسة عشرة، وهنا تختلط فى قلبى المشاعر.

فأنا من ناحية أتحدث عن الأم التى يخصنى منها الكثير، وتعلمت منها الكثير، نظرتى لها مختلفة عن نظرات الآخرين الذين لا يعرفون منها إلا وجهها العملى الذى وقف وراء إنجاز كل ما قدمته للحياة العامة فى مصر.

ومن ناحية ثانية، أتحدث عن الرائدة التى تحدت الصعاب، وحققت ما يعتبره كثيرون معجزات، فقد كان مرهقًا أن تعبر سيدة مصرية فى مجال يحترفه الرجال ويضعون أسسه التى يتحركون بها، ولا يسمحون لأحد أن يشاركهم فيها، خاصة إذا كانت سيدة.

بدأت الدكتورة سعاد كفافى الدراسة فى جامعة القاهرة، وكان لافتًا فى تجربتها أنها بدأت مسيرتها التعليمية الجامعية بعد أن تزوجت وأنجبت أولادها، كان يمكنها أن تركن إلى البيت والراحة والمسئوليات الاجتماعية، لكنها لم تخن حلمها ولم تتخلَ عنه أبدًا، سارت فى طريقين دون أن تحيد عنهما، ودون أن تقصِّر فى أى منهما.. فقد كانت سيدة فى بيتها.. وطالبة مجتهدة فى جامعتها.

هذا السلوك الذى يعكس إصرارًا وتحديًا من الدكتورة سعاد وقف تحديدًا وراء تجربتها التى كانت فريدة ومميزة، فهى لم تتحمل ضغوط المواءمة الكبيرة بين متطلبات جامعتها واحتياجات بيتها فقط، ولكن استطاعت أن تتفوق وتصبح أستاذة جامعية.

من الدروس التى تعلمتها مبكرًا جدًا من الدكتورة سعاد أن التعليم لا بد أن يحتل المكانة الأكبر والأعلى والأعظم فى حياة الإنسان وفى المجتمع أيضًا.

لقد رأيت هذا بنفسى، عندما كنت أراقب كل ما تفعله كى أتعلم منها، لقد كان للتعليم فى عقلها مكانة خاصة، فهو أداة وهدف، ووسيلة وغاية، فيمكن أن يتعلم الناس للتعلم، لكن هذا لا يغنى عن التعلم من أجل المجتمع والحياة.

أعتقد أن هذا هو المفتاح الأهم الذى يمكن أن نفهم من خلاله ما الذى قدمته الدكتورة سعاد فى مجال التعليم على وجه التحديد.. فلم تتعامل أبدًا بلغة المكسب، ولم تهتم فى المقام الأول بما تجنيه من أرباح.. فالتعليم ليس سلعة تجارية مجردة، ولكنه كما كانت تقول دائمًا: الطريق الوحيد لنهوض أى أمة.

بدأت الدكتورة سعاد كفافى رحلتها بمعهد لغات، لتتوسع بعد ذلك، وتنطلق إلى معهد عالٍ للسياحة ومعهد عالٍ للهندسة، وعندما تعددت المعاهد، فكرت فى أن تضمها فى كيان واحد، ومن هنا ولدت فكرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى عام ١٩٩٦.

كان من السهل الإمساك بالفكرة، فقد كان من بين ما تميزت به أنها لا تكف عن نسج الأفكار وربطها ببعضها بعضًا، ولذلك لم تكن فكرة الجامعة الخاصة بعيدة عنها، لكنها نمت تدريجيًا عندما رأت المعاهد التى أنشاتها وباشرت الإشراف عليها تكتمل وتشكل كيانًا كبيرًا.

لكن ولأنه لا شىء سهل على إطلاقه، فلا بد من صعوبات تعترض طريق الحالمين بالغد وصناعة المستقبل، وبالرغم من أن فكرة تحويل المعاهد إلى جامعة أمر يبدو سهلًا على المستوى النظرى، فإن صعوبة الفكرة كانت كامنة فى تنفيذها، والخروج بها إلى المجتمع.

لقد حلمت الدكتورة سعاد كفافى بإنشاء كيان تعليمى وتثقيفى تكون مهمته الأساسية خدمة البلد وخدمة شبابه بالأساس.. وهنا يمكننى أن أشير إلى رؤية كانت تمتلكها الدكتورة سعاد، وهى أن كلمة السر لأى أمة تكمن فى شبابها، تتأمل أحوالهم لتعرف كيف توجههم وتنظر إلى مؤهلاتهم ومعرفتهم لتعرف هل يمكن لهذه الأمة أن تنتصر أم أنها يمكن أن تنهار بسهولة.. كانت تدرك أن كل البدايات الصحيحة لا بد أن تكون من عندهم.. ولذلك ركزت عملها معهم ولهم.

كان السؤال المؤرق لها والذى حاصرت به نفسها قبل أن يحاصرها به الآخرون هو: كيف يمكن لسيدة أن تفكر فى إنشاء جامعة؟ كيف يمكن لها أن تدخل هذا المجال الذى يتصارع فيه الرجال وتنجح؟.. من يعرفها من بدايات حياتها كان على ثقة أنها ستنجح، لأنها لم تدخل فى أى تجربة إلا وخرجت منها منتصرة وناجحة.

عبرت سعاد كفافى الصعاب جميعًا، نقلت إلى الذين يعملون معها حماسها وطاقتها التى لا تنفد أبدًا، وكانت النتيجة أن أسست كيانًا تعليميًا يختلف عن كل الكيانات الموجودة، فقد قررت ألا تكون جامعتها تكرارًا للجامعات القائمة، فأصبحت لدينا جامعة لها شخصية مميزة، صحيح أن هناك تشابهات مع الجامعات الأخرى فى المناهج وعدد ساعات الدراسة، لأننا فى النهاية نتبع المجلس الأعلى للجامعات، لكن هذا لا ينفى أن لدينا فلسفة مختلفة نعمل من خلالها، وهى التى ضمنت لنا شخصية مميزة بالفعل.. ففى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نسعى إلى أن يكون الطالب محبًا لجامعته وليس مجبرًا على ذلك، وقد أسهمت فى إزالة الحواجز بيننا وبين الطلاب فى تحقيق ذلك.

لم تكن الدكتورة سعاد كفافى تبحث عن الربح، بل كان المال هو آخر ما يحركها فى مشروعها الجامعى الرائد، منذ البداية استقرت على أن تكون مصاريف جامعتها هى الأقل بين الجامعات الخاصة، ولن ننسى أبدًا أنها أوصت بألا نقوم بزيادة المصروفات على الطلاب.. بل إننا لا نزال نعمل بوصيتها، حيث نقدم عددًا كبيرًا من المنح التعليمية للطلاب المتفوقين من غير القادرين.

عندما توليت مسئولية رئيس مجلس أمناء الجامعة، استكملت ما بدأته الدكتورة سعاد، أبذل كل ما لدىّ من جهد فى محاولة استكمال الرسالة التى وضعتها المرحومة الدكتورة سعاد كفافى منذ أول يوم، فجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لم تأخذ الشكل التجارى، والدليل على ذلك أنها أقل المصروفات بين الجامعات الخاصة، وفى آخر اجتماع حضرته الراحلة سعاد كفافى لمجلس الجامعة، كان هناك إصرار من جانبها على عدم رفع المصروفات، مراعاة للطبقة المتوسطة التى تأسست من أجلها الجامعة.

من جانبى أحاول تنفيذ ذلك برغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وظروف الجائحة التى ما زالت تبعاتها تتوالى لتحقيق توازن بين قدرة الطبقة المتوسطة فى مصر وحالة التضخم حتى لا تكون المصروفات عبئًا على المواطن المصرى العادى.

