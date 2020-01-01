«البدوي»: نسعى للاستقرار بإقرار الحافز المقطوع للعاملين بالمؤسسات الصحفية

أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي تسعى للاستقرار داخل المؤسسات الصحفية بالإعلان عن العلاوة الخاصة مبكرا، والتي سيتم صرفها كحافز مقطوع قدره ١٥٠ جنيها، حتى يتم القضاء على إثارة البلبلة والتفرغ للعمل.وقال البدوي في تصريحات له اليوم، أن هناك تنسيق كامل ما بين النقابة العامة والهيئة الوطنية من أجل تحقيق مصالح العاملين.