رضوى الشربيني عن منع محجبات نزول البحر: فكرة غير مقبولة

استنكرت الإعلامية رضوى الشربيني، منع بعض الشواطئ المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة.وقالت رضوى، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "جتلي معلومة دلوقتي إن الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة، والحقيقة دي فكرة مقززة جدا وغير مقبولة أولا لأنه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه، ثانيا زي ما بنحترم حرية الست أو البنت غير المحجبة...المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه".