الجزائر يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابة بكورونا

سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضي، بتسجيلها 601 حالة إصابة في يوم واحد.وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 22 ألفا و549 مصابا، و1068 حالة وفاة.وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي: إنه تم تسجيل 593 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 15 ألفا و744 حالة.وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء ظهور مرض الكورونا بالجزائر في 25 فبراير الماضي.وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 67 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.