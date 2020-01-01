«الدفاع الجزائرية» تعلن كشف وتدمير 7 قنابل شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، كشف وتدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانها، اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس 7 قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بولاية تبسة".وأضاف البيان: أنه تم توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان (شمال غرب).