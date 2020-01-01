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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكويت: تفويض ولي العهد بممارسة مهام أمير البلاد
السبت 18/يوليه/2020 - 06:18 م
أمير الكويت
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أعلن الديوان الأميري الكويتي الاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد بشكل مؤقت.
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