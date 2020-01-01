خالد الجندي يوصي بالبعد عن القطيعة في العشر الأوائل من ذي الحجة

أوصى خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بضرورة الدخول في الإحرام والبعد عن القطيعة وسواد القلب والخصام، وعن كل ما يغضب الله عز وجل، لأنه بعد ساعات ستبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، مؤكدًا: «هذه الأيام هي أفضل ما طلعت فيه الشمس».وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم: «كل العبادات الطيبة أقرب إلى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة، حتى شهر رمضان وليلة القدر»، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء).وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد أعظم من الجهاد في سبيل الله، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة لا يعادلها شيء حتى الجهاد في سبيل الله، لافتًا إلى أنه من يرد أجر أعلى الجهاد والمتصدقين والتائبين والصائمين، فعليه أن يعمل الصالحات في هذه الأيام المباركة.