المصريين الأحرار بعين شمس يناقش مهام المرحلة المقبلة (صور)

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بعين شمس، بقيادة موريس عدلي أمين القسم وجميع أعضائه، وذلك لمناقشة إعادة وبناء الهيكلة وتنظيم الأمانة ومناقشة مهام المرحلة المقبلة؛ لبحث سبل توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لمواطني دائرة عين شمس.جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، شارك فى الاجتماع مسئولي اللجان بالحزب بعين شمس؛ لمناقشة الاستحقاقات الدستورية والانتخابات المرتقبة.وأكدت أمانة عين شمس أنها تقف جنبا إلى جنب لدعم أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون قصارى جهدهم بشرف وأمانة؛ للتصدي لأي محاولات خارجية هدفها أن تنال من أمن مصر وسلامة أراضيها.