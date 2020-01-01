«مشروع شاعر».. أمسية شعرية بثقافة مطروح

قدم قصر ثقافة مطروح التابع لفرع ثقافة مطروح، ورشة فنية للفنانة شيماء الواعى لطريقة عمل الزهور الفوم، قدمت خلالها طريقة رسم وقص الأزهار على الفوم وتجميعها باستخدام الشمع لتكوين تشكيلات زهرية جميلة.بالإضافة إلى محاضرة لباحث الاطلس علاء الدين عباس بعنوان "حقوق المرأة فى المجتمع البدوى"، وتحدث فيها عن أهم العادات المتعلقة بالمرأة فى المجتمع البدوى وكيف أن بعض هذه الحقوق كانت ظالمة لها، واستدل الباحث بمبدأ "مسك بنت العم" عند المجتمع البدوى.عقدت أمسية شعرية بدوية بالقصر قدمها الشاعر عبدالقادر طريف رئيس نادى الأدب المركزى، تحدث خلالها عن بعض نماذج الشعر البدوى، أعقب ذلك إلقاء عدد من القصائد البدوية لشعراء البادية، كما قدم د. محمود قنديل رئيس نادى الأدب العام محاضرة اونلاين بعنوان "الثقافة الرقمية والكتاب" تحدث خلالها عن مستقبل الكتاب فى عصر التكنولوجيا، وكيف استطاع الكتاب أن يحجز مكانة مميزة وسط محبى القراءة والإطلاع.كما قدم نادى أدب مطروح أمسية شعرية أونلاين ألقاها الشاعر محمد العلمى تحت عنوان "مشروع شاعر" وتحدث من خلالها عن الشروط التى يجب توافرها فى الشاب، حتى يمكن اعتباره مشروع شاعر وطرق تنمية وصقل مواهب الشباب لوضعهم على طريق الشعر الصحيح.قدم الشاعر عبدالقادر طريف رئيس نادى الأدب المركزى أمسية شعرية اونلاين تحت عنوان "عباس العقاد نائبا عن مطروح" تناول فيها الشاعر جانبا من أشعار وكتابات عباس العقاد، كما قام بإلقاء عدد من قصائد العقاد، وأوضح الشاعر أن الراحل عباس العقاد كان نائبا عن محافظة مطروح فى فترة من فترات حياته.قدمت الفنانة منى شاكر ورشة أونلاين لإعادة التدوير، حيث أوضحت طرق الاستفادة من المخلفات الموجودة بالمنزل وإعادة تدويرها وتحويلها لمجسمات ديكورية جميلة، وأدت فرقة كورال مطروح بروفاتها تحت قيادة وتدريب الفنان إيهاب أبوخطوة وشدت الفرقة بعدد من الأغانى المتنوعة وسط جو من الإجراءات الاحترازية.