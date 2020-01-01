يغادر المستشفى خلال ساعات.. أشرف زكى يطمئن الجمهور على صحة سناء شافع

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهور وطلاب الدكتور الفنان سناء شافع على صحته، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، لافتا إلى أنه شعر بالإجهاد الشديد في منطقة الرئة أدى إلى نقله للمستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل الخاصة اللازمة.وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، اليوم السبت، إن سناء شافع سيخرج من المستشفى خلال ساعات قليلة.وتعرض الفنان الدكتور سناء شافع، لأزمة صحية منذ يومين أدت إلى نقله لمستشفى الشبراويشي في القاهرة، وانتشرت بعض الشائعات حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما تم نفيه من أكثر من مصدر من قبل.