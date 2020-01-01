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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: 188 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 14 ألفًا

السبت 18/يوليه/2020 - 06:07 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الوفيات التي سجلتها إيران حتى الآن إلى 13 ألفا و979 حالة وفاة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن المتحدثة باسم الوزارة "سيما سادات لاري" قولها: إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية كذلك تسجيل 2166 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 271 ألفًا و606 حالات بينها 3 آلاف و529 حالة حرجة.

وأضافت لاري أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 235 ألفًا و300 شخص حتى الآن، كما بينت أن مليوني و123 ألفا و518 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

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