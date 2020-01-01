المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار علاء شوقى، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بالسجن المشدد ٣ سنوات فى القضية رقم ١٧١٥ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الجيزة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "ا. ع" ٢٧ سنة عامل، و"م. م" ٢٢ سنة سائق، و"ك. ر" ٢١ سنة عامل، تهمة حيازة كمية من مخدر "الحشيش" وأقراص "الترامادول" المدرج بالجدول الأول ممنوعات فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وذلك بقصد الاتجار.كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة الجيزة يفيد بقيام المتهمين المذكورين بترويج المخدرات، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول المخدر، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم لها بقصد الترويج، وتم تحرير المحضر اللازم.