مسئولو G7 يتجهون للتوصية بتمديد تجميد الديون

قالت مصادر مطلعة في اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، السبت، إن مسئولي المالية بالمجموعة سيقدمون توصية بمد عرض تجميد مدفوعات خدمة الديون فيما يتعلق بالديون الثنائية الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا.كانت كارمن راينهارت الرئيسة الجديدة للخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي قالت للصحفيين أمس الجمعة: إن الإجراء "محتمل جدًا" نظرًا لأن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أكثر حدة، ويستغرق التغلب عليها وقتا أطول مقارنة بما كان متوقعا في البداية.ويواجه عرض تجميد مدفوعات خدمة الديون، المقرر انتهاؤه بنهاية 2020، تحديات تتعلق بتنفيذه إذ عبرت 41 دولة فقط من بين 73 بلدًا معنيًا بالعرض عن اهتمامها بالمشاركة، بينما تخلفت بعض الدول الدائنة مثل الصين عن المشاركة بشكل كامل.وتوفر المبادرة مدفوعات خدمة ديون رسمية ثنائية بقيمة 12 مليار دولار حتى نهاية العام؛ لكن مسئولي المالية في الدول النامية يقولون إنهم بحاجة لمساعدة أكبر بكثير لمواجهة الوباء وآثاره الاقتصادية.