رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة تحاليل كورونا بالمستشفى الرئيسي الجامعي

تفقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وحدة تحاليل كورونا PCR. COVID-19، وذلك بالمستشفى الرئيسي الجامعي بسموحة، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل نبيل عبدالسلام عميد كلية الطب، والدكتور تامر عبدالله المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.وأشار الكردي إلى أن إنشاء هذه الوحدة بإدارة المستشفيات الجامعية يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع، وضرورة مساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن المعمل سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وأخذ المسحات من المواطنين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا والمسافرين.كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة العمل على سرعة إصدار النتائج، والتيسير على المواطنين من محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى من خلال تحسين جودة مستوى الخدمات التي ستقدم من خلال المعمل الجديد.