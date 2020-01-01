هبة السيسي تتألق بـ«هوت شورت» على الشاطئ

شاركت الفنانة وملكة الجمال هبة السيسي، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».وظهرت هبة السيسي، في الصورة بإطلالة جذابة أمام الشاطئ، مرتدية «هوت شورت» جينز وتوب قصيرا وكاب، كما استخدمت مكياجا خفيفا يتناسب مع ملامحها وإطلالتها.وكان آخر أعمال هبة السيسي فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ» من بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، وإخراج محمد سعيد.