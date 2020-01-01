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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يشدد على ضرورة التصدي للتعديات على ممتلكات الدولة

السبت 18/يوليه/2020 - 05:49 م
مصطفى ألهم
مصطفى ألهم
هدى الأمير
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عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء ورؤساء قرى الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة محمد عبدالفتاح آدم، ونواب رؤساء المدن.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء والقرى بضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون بما لا يخالف القوانين، موجها باستمرار العمل للارتقاء بمستوى النظافة بمختلف قرى المحافظة.

كما وجه محافظ الأقصر، رؤساء الأحياء والقرى بالعمل على إنجاز إجراءات ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، وطلاء واجهات المباني على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن المباني التي لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة، وذلك حسب التكليفات الواردة من مجلس الوزراء.

كما استمع المحافظ إلى رؤساء القرى حول عدد من المتطلبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، حيث وجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير تلك المتطلبات لتيسير آليات العمل، مؤكدا على تطويع كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، وأنه لا مكان لأي مخالف أو مقصر وسيتم محاسبة المقصرين بدون استثناء.

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