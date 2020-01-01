محافظ جنوب سيناء يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة الطور

تفقد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، اليوم السبت، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الطور وسير الأعمال بها، رافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ ونادر عشماوي السكرتير العام ومحمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بممشى أهل مصر وكورنيش المدينة وشاطئ الفيروز العام وحدائق الزهراء والتي وعد بها المحافظ مواطني طور سيناء للارتقاء بعاصمة محافظة جنوب سيناء؛ لإضافة بعد حضاري وجمالي وسياحي وترفيهي للمدينة.وتابع المحافظ الأعمال بممشى أهل مصر المقام على شاطئ القمر، والتي أوشكت على الانتهاء، كما تفقد أعمال شاليهات اليوم الواحد المقامة على الشاطئ وشهد أعمال تركيب أبراج الإنقاذ على شاطئ ممشى أهل مصر لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لقاصدي الشاطئ أسوة بما جرى على شاطئ الفيروز بالمدينة، وأعمال التشجير والزراعات التي تقام بشاطئ الفيروز العام بالمدينة، والتي وجه بها المحافظ في جولته السابقة.ووجه المحافظ في ختام الجولة بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال؛ تمهيدا لافتتاح الكورنيش ضمن عدد من المشروعات التنموية، مشددا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العمال والمواطنين.