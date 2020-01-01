ألمانيا تعتقل مسلحًا انتزع أسلحة 4 رجال شرطة

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلًا مسلحًا كان يختبئ في غابة على مدى ستة أيام، بعد أن انتزع مسدسات أربعة من رجال الشرطة في جنوب غرب البلاد.وقال يورجن ريجر، قائد عملية البحث عن الرجل المدعو إيف راوش، الذي لقبته وسائل الإعلام بـ"رامبو الغابة السوداء"، في تصريحات صحفية وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت: إن "قوات الأمن تمكنت من توقيف المطلوب بفضل معلومات تلقتها من شاهدي عيان لاحظاه في الغابة السوداء الجبلية جنوب غربي ألمانيا".وأوضح ريجر، أن قوات الأمن لدى وصولها إلى المكان الذي لوحظ فيه المطلوب اكتشفت آثاره، وفي نهاية المطاف نجحت في العثور على الرجل، وكان يختبئ خلف شجيرات وأمامه أربعة مسدسات وفأس.وأشار إلى أن الشرطة حاولت إقناع المطلوب بالاستسلام لكن المفاوضات لم تنجح، ثم أطلقت القوات الخاصة عملية لإلقاء القبض عليه، مضيفًا أن راوش أصيب خلال توقيفه بجروح طفيفة لا تتطلب نقله إلى مستشفى، كما تعرض أحد عناصر القوات الخاصة لجروح طفيفة بالفأس.وعثرت قوات الأمن لدى راوش على مذكرة لم يتم الكشف بعد عن مضمونها، ورجحت بعض وسائل الإعلام أنها وصية.من المقرر أن يستمر التحقيق معه، وسيخضع لاختبار تعاطي المخدرات وسيتلقى الدعم النفسي المطلوب.وانطلقت عملية البحث عن راوش، 31 عامًا في محيط مدينة أوبناو الواقعة في منطقة الغابة السوداء الجبلية جنوب غربي ألمانيا، الأحد الماضي، بعد ورود تقارير عن رجل مسلح بقوس ومسدس وسكين، وانتزع تحت تهديد السلاح مسدسات من أربعة شرطيين ثم فر إلى الغابة.