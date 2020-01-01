«القبائل الليبية»: علاقة مصر مع ليبيا ممتدة عبر التاريخ

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إن أواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين المصري والليبي أحد الدوافع التي جعلتنا نلجأ لمصر لحماية بلدنا من التدخل التركي.وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن القبائل الليبية المشاركة في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، مثلت جميع أطياف الشعب الليبي من شرقها وغربها.وأكد أن العلاقات وروابط الصلة بين الشعبين المصري والليبي ممتدة عبر التاريخ منها روابط الدم والعرق والسياسة.