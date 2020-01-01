التحفظ على 5 أطنان لحوم فاسدة بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحفظ على أكثر من 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، ضبطت داخل ثلاجة غير مرخصة بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، كما أمرت بإرسال عينات المضبوطات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة وإعداد تقرير واف بها، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات مباحث التموين للوقوف على ملابسات الواقعة.وتلقى العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، إخطارا من المقدم طاهر خليل رئيس مباحث تموين مفاده أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. حيث عُثر بداخل الثلاجة على (5.128 طن "لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى – كبدة - قلب")، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.