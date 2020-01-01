التحفظ على 5 أطنان لحوم فاسدة بالتجمع الأول
السبت 18/يوليه/2020 - 05:40 م
قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحفظ على أكثر من 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، ضبطت داخل ثلاجة غير مرخصة بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، كما أمرت بإرسال عينات المضبوطات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة وإعداد تقرير واف بها، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات مباحث التموين للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتلقى العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، إخطارا من المقدم طاهر خليل رئيس مباحث تموين مفاده أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. حيث عُثر بداخل الثلاجة على (5.128 طن "لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى – كبدة - قلب")، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، إخطارا من المقدم طاهر خليل رئيس مباحث تموين مفاده أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. حيث عُثر بداخل الثلاجة على (5.128 طن "لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى – كبدة - قلب")، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.