تجديد الثقة في رجب عبدالعال مدير أمن السويس

جدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ثقته في اللواء رجب عبدالعال، مساعدًا للوزير مديرًا لأمن السويس.شغل عبدالعال منصب مدير أمن السويس، في الأول من ديسمبر عام 2019، عقب ترقية اللواء محمد جاد مدير أمن السويس السابق لمنصب مساعد الوزير لقطاع مدن القناة.وتقلد اللواء رجب عبدالعال عدة مناصب بمختلف الإدارات بمديرية أمن القاهرة، منها تعيينه نائبًا لمدير الأمن لقطاع الشمال منذ أغسطس 2017، ومساعدًا لمدير أمن القاهرة.كما شمل قرار وزير الداخلية تصعيد اللواء عاطف مهران المدير الأسبق لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة سيناء.