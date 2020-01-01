إغلاق باب «الشيوخ» في بورسعيد على 12 مرشحا

أغلقت لجنة تلقي طلبات خوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم، الباب على 12 مرشحا محتملا.وتقدم بأوراق الترشح كل من "الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، برقم (1) ورمز الكتاب، ومجدي النقيب، رئيس نقيب التجاريين ببورسعيد، برقم (2) ورمز الأسد، واللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد الأسبق، برقم (3) ورمز الماسة، وسليمان عبدالعزيز، برقم (4) ورمز السيف، والمحامي أحمد عزام، برقم (5) ورمز النخلة".كما تقدم بأوراق ترشحه محمد متولي، عن حزب مصر المستقبل، وكل من (أحمد جوهر، وخالد الرفاعي، وعمرو عبدالحميد، وعادل إبراهيم الدسوقي، برمز الفنار، ومحمد أبوالمعاطي سالم، برمز الصقر، كمستقلين، وأخيرا محمد أبوالعطا، رقم "10" برمز التاج عن حزب حماة وطن).