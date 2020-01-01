تطورات الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

تعرض الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر، لأزمة صحية منذ فترة أعلن عنها المطرب حكيم في عدة منشورات عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأجرى عدة عمليات جراحية آخرها كانت صباح اليوم السبت.وتعرض أمل الطائر لأزمة صحية منذ 3 أسابيع، حيث فقد توازنه وبدأ في التعثر بالكلام، ثم ذهب به أفراد عائلته إلى أحد أطباء المخ والأعصاب، وأكد أنه يعاني من بعض الجلطات الصغيرة بالمخ، وبمراجعة أطباء القلب قالوا إنه يحتاج لجراحة القلب المفتوح، وتم علاج سيولة الدم بالأدوية.أمل الطائر شاعر غنائي وموسيقار مصري مواليد محافظة القاهرة بحي شبرا عام 1959، قدم العديد من الأعمال الغنائية مع كبار المطربين على رأسهم حكيم وهاني شاكر وحسن الأسمر وسامو زين وعبدالباسط حمودة وطارق الشيخ.