السيسي يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع صباح اليوم، باللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال نبأ عاجل أذاعته فضائية "extra news"، اليوم السبت، أن الاجتماع تناول مجمل الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية وجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب.