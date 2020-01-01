الفلبين: 65 ألف إصابة بكورونا و1773 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل 2357 إصابة و113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت الوزارة في بيان، أوردته صحيفة "مانيلا بوليتين" الفلبينية، أن إجمالي الإصابات في الفلبين بلغ 65 ألف و34 حالة، بينما إجمالي الوفيات وصل إلى 1773 وفاة.ونوهت الوزارة إلى أن الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات يرجع إلى توسيع اختبارات الفحص وحجم انتقال السكان داخل البلاد ومدى انصياع الشعب لمعايير الصحة المُعلن عنها.ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بين الفلبينيين في الخارج تجاوز 9 آلاف مُصاب بعد تأكيد 21 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الخارجية الفلبينية إلى أنه حتى اليوم السبت، فإن عدد المتعافين يظل كما هو عند 5321 متعافي من الفيروس، وعدد الوفيات أيضا ثابت عند 634 حالة وفاة بين الفلبينيين في الخارج.ولفتت الوزارة أيضا إلى أن أغلب الحالات بين الفلبينيين في الخارج جاءت في دول بمنطقة الشرق الأوسط حيث بلغ عدد الإصابات هناك 6483 إصابة.