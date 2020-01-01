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منوعات

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

السبت 18/يوليه/2020 - 04:43 م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
رغدة محمد
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أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي، ويستعد الطلبة والطالبات لظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 حيث تسير عمليات تصحيح مواد الثانوية العامة على قدم وساق بكنترولات وزارة التربية والتعليم .

ظهور نتيجة الثانوية العامة قبل عيد الأضحى 2020

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يتم انتهاء تصحيح مواد الثانوية العامة 2020 بداية الأسبوع المقبل، وستتم إجراءات المراجعة ورصد الدرجات، وإضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين، وكذلك رصد الأوائل على مستوى الكنترولات، ورجح المصدر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع أي قبل عيد الأضحى 2020.

ويقدم الدستور لأبنائه طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها واعتمادها رسميا من قِبَل وزارة التربية والتعليم، من خلال تسجيل رقم الجلوس والحصول عليها فور ظهورها من خلال رسالة قصيرة SMS.

خطوات التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

- قم بتسجيل الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة عبر هذا الرابط  natiga.dostor.org

- يكتب الطالب اسمه رباعيا.

- يضع الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- كتابة البريد الإلكتروني التابع للطالب من أجل إرسال بيانات النتيجة عليه.

- وضع رقم التليفون بشكل صحيح.

- يضغط الطالب أو الطالبة على "سجل الآن".


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مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

وبدأت امتحانات الثانوية العامة في يوم 21 يونيو من عام 2020 وينتهي الطلاب من أداء امتحاناتهم يوم 21 يوليو حيث يؤدى الطلاب في آخر يوم مادة الجبر والهندسة الخاصة بطلاب الشعبة الرياضية، وينتهي طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية من الامتحانات يوم 19 يوليو بتأدية مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من الصف الثالث الثانوي.

ولا يخلو أي منزل في مصر من طالب أو طالبة في الثانوية العامة ينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر حيث على أساسها يستطيع الطالب تحقيق حلمه في الكلية التي تحقق رغباته المستقبلية.

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