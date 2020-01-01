وزير الداخلية يجدد الثقة فى الجندى مديرا لأمن القاهرة وسليم للمباحث

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارا بتجديد الثقة في كل من اللواء أشرف الجندي كمساعد الوزير لأمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام ٢٠٢٠.وكان وزير الداخلية قد صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام ٢٠٢٠ فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.وفى هذا الصدد جاءت لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.