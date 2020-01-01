رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث «سيناريوهات الوباء» حتى نهاية 2020

ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، اجتماعًا للجنة الوبائيات الخاصة بفيروس كورونا، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبوالدخان.وبحث الاجتماع التوقعات والسيناريوهات ورؤية اللجنة الوبائية للحالة الوبائية لفيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري وكيفية التعامل مع هذه السيناريوهات.وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها الطواقم الطبية واللجنة الوبائية، ودورها الأساسي في وضع الجهات المختصة للخطط المناسبة من خلال توصياتها التي تسهم في الحد من انتشار الوباء.وأوصى الاجتماع الى ضرورة تقسيم الأدوار ما بين الجهات المختصة مع التأكيد على الوقاية والالتزام بشروط السلامة العامة، وأهمية التوعية من خلال وسائل الإعلام، إضافة الى ضرورة إقامة مستشفيات ميدانية في حال تصاعد وتيرة الإصابات لاحقا، والعمل على تدريب الكوادر الطبية ووضع برامج مناسبة للتعامل مع الحالات المصابة.