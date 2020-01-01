مناقشة «رحلة زهور البرتقال» بمكتبة القاهرة الكبرى غدا

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "رحلة زهور البرتقال" للكاتبة نجلاء أحمد حسن، فى السادسة من مساء غدا الأحد ١٩ يوليو الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.يناقش المجموعة القصصية، الأستاذ الدكتور عوض الغبارى، الكاتب الدكتور فوزى وهبة، الكاتب الدكتور أحمد الباسوسى، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وتحرص المكتبة باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.