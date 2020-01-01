أسماء 24 مرشحا محتملا لانتخابات الشيوخ في بني سويف

أغلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، باب تلقي قبول أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصل عددهم إلى 24 مرشحًا.وتقدم للترشح على مقاعد الفردي كل من: أحمد محسن مبارك (الواسطى)، محمد علي عبدالفضيل (الفشن)، نبيل حميدة ثروت (ناصر)، وائل وسية (مركز بني سويف)، أحمد سرور(ناصر)، أبوالخير الجمسى (ناصر)، محمد عبدالظاهر (ناصر)، وائل سيد قرني (ناصر)، أحمد عبدالناصر (سمسطا)، سعاد جابر (ناصر)، حسن عتمان (بني سويف)، شعبان عبدالعليم (بني سويف) حياة سيد مكي (بني سويف)، عادل أبو الوفا سنجر (إهناسيا)، ياسر سيد خشبة (الواسطى)، أحمد سيد علي (بني سويف).كما تقدم على محمود سيد (بني سويف) محمد على حسن (إهناسيا، أمل على السيسي (القاهرة)، محمد ماهر عبدالله (بني سويف)، أحمد طه بيومي (ناصر)، عمرو حسونة الزناتي (المعادي)، حسني سيد صادق (إهناسيا)، أسامة رشدي محمد (بني سويف).وخُصص لمحافظة بني سويف 3 مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة من الواسطى شمالًا إلى الفشن جنوبًا، بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم انتخابهم بنظام القائمة الموحدة على مستوى الجمهورية.