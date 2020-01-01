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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: خطة حكومية لمواجهة زيادة تفشي كورونا في الخريف المقبل

السبت 18/يوليه/2020 - 04:35 م
ردولف انشوبير
ردولف انشوبير
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أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن الحكومة انتهت من وضع خطة عمل من 17 عنصرا لمواجهة احتمال حدوث تزايد واسع فى الإصابات بجائحة كورونا فى الخريف المقبل، مشيرا إلى أن تفاصيل الخطة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وقال أنشوبير، فى تصريحات له اليوم السبت: إن البلاد سوف تشهد تشديد إجراءات الوقاية من الفيروس فى الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة فى مراكز التسوق اعتبارا من الإثنين المقبل.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تتابع بيانات منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات وضع الجائحة، لافتا إلى حدوث زيادات قياسية في الإصابات، وللمرة الأولى تأكد إصابة أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وقد تعافى منهم 7.9 مليون شخص، مضيفا أن أكبر الإصابات تم تسجيلها فى الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، كما توفي نحو 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الوزير، أنه في النمسا انخفض عدد المصابين النشطين قليلًا إلى 1،361 حالة، موضحا أن التجمعات في النمسا العليا وفيينا هي المسئولة في المقام الأول عن الإصابات الجديدة.

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