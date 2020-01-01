اللواء هاني مدحت مديرًا لأمن الغربية

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعيين اللواء هاني مدحت مديرا لأمن الغربية، ضمن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020.يأتي ذلك في إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وجميع صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.