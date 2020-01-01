قراصنة يحتجزون 13 بحارًا روسيًا وأوكرانيًا خلال هجوم على ناقلة نفط

احتجز قراصنة 13 من أفراد طاقم ناقلة نفط "سوراكاو ترادر" في خليج غينيا، من بينهم مواطنون روس وأوكرانيون.وذكر بيان لشركة "اليسون مانجمنت جروب"، اليوم السبت، أن السفينة المذكورة تعرضت، صباح اليوم، لهجوم القراصنة على بعد 210 أميال بحرية من سواحل بنين، حيث تم احتجاز 13 فردا من أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا، من بينهم روس وأوكرانيون.يُذكر أن مصادر أخرى تشير إلى أن هجوما للقراصنة على ناقلة "سوراكاو ترايدر" في خليج غينيا، وقع على بعد 210 أميال من إقليم بايلس النيجيري، حيث كانت السفينة متوجهة من عاصمة توجو.